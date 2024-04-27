Tekirdağ'da fabrikada yangın!

Yangın, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana geldi. Ayakkabı fabrikasının hammadde üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'da fabrikada yangın!
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Marmaracık Mahallesi yakınında bulunan ayakkabı fabrikasında meydana geldi. Ayakkabı taban hamurunun üretildiği tesiste makinalarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilerek itfaiye talep edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# yangın # fabrika
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