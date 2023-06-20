Kızamık vakalarında artış gözüküyor! İşte kızamığa karşı alınacak önlemler

Küçük çocukların sağlığını tehdit eden kızamık hastalığında ciddi vakalar görülüyor. Aileler tedirgin, gözler uzmanlarda...Peki, kendimizi ve çocuklarımızı bu bulaşıcı hastalıklara karşı nasıl koruruz? Sorularınızın yanıtları, haberimizde.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Salgın hastalıklarda ciddi artışlar görülüyor. Kolayca bulaşan kızamık hastalığında vaka sayısı yükseldi.

Türkiye'de 2021’de 51, 2022'de 120'ye yakın, 2023'ün Nisan sonuna kadar ise bin 440 vaka görüldüğü iddia edildi. Peki, kızamığın ilk belirtileri neler?

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nihal Bilgili Aykut, bulaşıcı hastalıklara karşı aileleri de uyardı. Aykut, bulaşıcı hastalıklara yakalanmadan aşılanmayı önerdi.

Koruyucu hekimlik de bu hastalıkların önüne geçmede önemli bir güç... Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Başak da koruyucu hekimliğin önemine işaret etti.

Bebeği olan vatandaşların da dikkat etmesi gerekiyor... Yalnızca kızamık değil diğer rutin aşıların da olunması gerekli.

Kızamıktaki artışla, sağlık sistemiyle ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Uzmanlar ise Kovid salgını döneminde bile rutin çocukluk dönemi aşılarının düzenli olarak yapıldığını kaydetti.

Çocuklu vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması da büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle küçük yaştaki çocukları etkileyen salgın hastalıklar için aşı takvimi e-Nabız üzerinden de takip edilebiliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kızamık # aşı

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