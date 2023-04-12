Bakan Koca duyurdu: 25-26 Nisan’da kura çekilecek

Sağlık Bakanlığı’na sürekli alınacak 10 bin 900 işçinin belirleneceği kura çekiminin tarihi belli oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, noter huzurunda çekilecek kuranın 25-26 Nisan’da yapılacağını duyurdu. Ankara'da 2 gün boyunca sabah 9’da başlayacak olan kura çekimi, saat 18'e kadar devam edecek.



Kura sonuçlarının Sağlık Bakanlığı internet sitesinde kura çekimlerinin ardından açıklanması bekleniyor.