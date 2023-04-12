Bakan Koca duyurdu: 25-26 Nisan’da kura çekilecek
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için tarih verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin 900 işçinin alımı için kura çekimlerinin 25 26 Nisan’da yapılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı’na sürekli alınacak 10 bin 900 işçinin belirleneceği kura çekiminin tarihi belli oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, noter huzurunda çekilecek kuranın 25-26 Nisan’da yapılacağını duyurdu. Ankara'da 2 gün boyunca sabah 9’da başlayacak olan kura çekimi, saat 18'e kadar devam edecek.
Kura sonuçlarının Sağlık Bakanlığı internet sitesinde kura çekimlerinin ardından açıklanması bekleniyor.