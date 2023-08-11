Vatandaşlar borç batağında! Kredi ve kredi kartı borçları katlandı

Türkiye'de kredi kartı kullanan kişi sayısı giderek artıyor. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaş çareyi kredi kartı kullanmakta buldu. Özellikle pandemi sonrası kredi kartı kullanımı yükselişe geçti.. Kredi kartı sayısı son iki yılda, 28,5 milyon artış gösterdi.

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ALİKAN UÇAR

Alım gücü düşen vatandaş, mecburen borçlanıyor. Borcu borçla kapatanlar, kredi kartına yükleniyor..

Türkiye'de kredi kartı kullanımı son dönemde oldukça yaygınlaştı. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 108,3 milyon, banka kartı sayısı 178,7 milyon oldu.

Artık tek kredi kartı kullanan kişi sayısı da oldukça az. Vatandaşlar birden fazla kredi kartı ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla toplam kredi kartı sayısı da bir hayli arttı. 366,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

Ortaya çıkan bu sonuç, harcama tutarlarındaki artışı da beraberinde getirdi. Kredi kartıyla harcamalar iki yılda 4 kat arttı. 2021 Haziran’da 128 milyon 617 bin lira olan kredi kartı harcama tutarı, 2023 Haziran ayında 514 milyon 900 bin lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verileri de vatandaşın bireysel borçlanmasını gözler önüne seriyor... Vatandaşın tüketici kredisi ve bireysel kredi kartlarına olan toplam borcu 2 trilyon liraya koşuyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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