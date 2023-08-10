Moddy's Mehmet Şimşek ekonomisini övdü! Mehmet Şimşek'ten "dünya normları" mesajı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's sıcak para politikasını merkeze alarak ilerleyen Ankara'nın ekonomi yönetimini övdü. Ortodoks politikalara geçişin sürdürülmesi durumunda görünümün pozitife dönebileceği ifade edildi. Mehmet Şimşek ise, yine dünya normlarına dikkat çekti.

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Ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcının ve sıcak para girişinin önünü açacak adımları Batı'yı mutlu ediyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibini övdü. Ekonomi ekibinin, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladığı belirtildi.

Erdoğan'ın 5 yıllık bir dönem için yeniden seçildiği anımsatılarak, yeni hükümetin enflasyonu düşürmenin ve ülkenin cari açığını azaltmanın dahil olduğu daha ortodoks ekonomi politikalarına dönüş sözü verdiğine işaret edildi.

Sıcak para politikasını merkeze alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye kaynak girişinin artacağına işaret etti.

- Biz inanıyoruz ki uygulayacağımız programla öngörülebilirlik artacak. Türkiye’ye kaynak girişi artacak ve önümüzdeki dönemde belirsizlik azaldıkça, cari açık daraldıkça inanıyorum ki kurda göreceli bir istikrara doğru gideceğiz. Biz dünya normlarına uygun, kurala dayalı politikalar güdersek Türkiye’ye kaynak akışında herhangi bir sorun olmaz. 

Şimşek açıklamasında dünya normlarına uygun, kurala dayalı politikalar uygulanacağını ifade etti. Enflasyonun yüksek kalması da yabancı yatırımcıyı çeken etkenlerden biri.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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