Elektrik zammı vatandaştan çıkıyor, şirketlere gidiyor! Enerji dağıtımında reçete: Kamulaştırma

Elektriğe gelen zam geçim derdi ile boğuşan vatandaşın cebinden çıkıyor, dağıtım şirketlerinin kasasına gidiyor.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ise çözüm için elektrik dağıtımında kamulaştırmaya işaret etti.

- Euro üzerinden borçlanmış olan özel dağıtım şirketlerini yaşatabilmek amacıyla daha çok dağıtım bedeline yapılan bir zam bu.

- Maliyeti bütün topluma yıkılacak şekilde fiyat artışları gerçekleştiriyorsunuz. Halbuki burada üretimi üretimi dağıtımı ile Türkiye Elektrik Kurumu benzeri bir kamu tekelinin yeniden inşaasıyla ve dağıtım şebekelerinin, Yeniden kamulaştırılmasıyla bu sorunu çözmek mümkün.

- Biz aslında 1 liradan daha az bir birim enerjim maliyeti olan bir ilim enerji Bedeli olan bir ürüne elektrik enerjisine sadece bir nokta 36 TL dağıtım Bedeli olmak üzere ciddi yani 3 katı aşkın bir enerji Bedel ödüyoruz. Elektrik mühendisi olarak elektrik enerjisi alanının bir doğal teker olduğunu yani üretim üretimi dağıtımıyla tek, entegre bütünleşik bir kamu tekeli ile yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Dağıtım şirketlerinin zararı yalnızca ceplere de yansımıyor. Yazın yaşanan orman yangınlarının birçoğu bakımsızlıktan doğuyor.

Mahir Ulutaş, konuyla ilgili açıklamasında, "Özel sektör kendi kısa vadeli karını öncelediği için ve aslında bir kamusal hizmeti olan bu alana bir kamu hizmeti değil, bir ticaret olarak baktıkları için gerekli bakım onarım ve yatırımları yapmıyorlar. Bunu da yazı normal yangınlarıyla kışında yaygın kesintilerle ve bir kente Hani günlerce elektrik verememe utancıyla bu ülke yaşıyor." dedi.