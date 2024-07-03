Elektrik zammı vatandaştan çıkıyor, şirketlere gidiyor! Enerji dağıtımında reçete: Kamulaştırma

Uygulanmasına 1 Temmuz itibariyle başlanan elektrik zammı, dağıtım şirketlerinin kasasına gidiyor. Elektrik Mühendisleri Odası, 4 kişilik ailenin en az 400 lira elektrik faturası ödeyeceğini belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, elektriğin devlet tekelinde dağıtılması gerektiğini belirtti.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

Elektriğe gelen zam geçim derdi ile boğuşan vatandaşın cebinden çıkıyor, dağıtım şirketlerinin kasasına gidiyor.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ise çözüm için elektrik dağıtımında kamulaştırmaya işaret etti.

- Euro üzerinden borçlanmış olan özel dağıtım şirketlerini yaşatabilmek amacıyla daha çok dağıtım bedeline yapılan bir zam bu.
- Maliyeti bütün topluma yıkılacak şekilde fiyat artışları gerçekleştiriyorsunuz. Halbuki burada üretimi üretimi dağıtımı ile Türkiye Elektrik Kurumu benzeri bir kamu tekelinin yeniden inşaasıyla ve dağıtım şebekelerinin, Yeniden kamulaştırılmasıyla bu sorunu çözmek mümkün.
- Biz aslında 1 liradan daha az bir birim enerjim maliyeti olan bir ilim enerji Bedeli olan bir ürüne elektrik enerjisine sadece bir nokta 36 TL dağıtım Bedeli olmak üzere ciddi yani 3 katı aşkın bir enerji Bedel ödüyoruz. Elektrik mühendisi olarak elektrik enerjisi alanının bir doğal teker olduğunu yani üretim üretimi dağıtımıyla tek, entegre bütünleşik bir kamu tekeli ile yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Dağıtım şirketlerinin zararı yalnızca ceplere de yansımıyor. Yazın yaşanan orman yangınlarının birçoğu bakımsızlıktan doğuyor.

Mahir Ulutaş, konuyla ilgili açıklamasında, "Özel sektör kendi kısa vadeli karını öncelediği için ve aslında bir kamusal hizmeti olan bu alana bir kamu hizmeti değil, bir ticaret olarak baktıkları için gerekli bakım onarım ve yatırımları yapmıyorlar. Bunu da yazı normal yangınlarıyla kışında yaygın kesintilerle ve bir kente Hani günlerce elektrik verememe utancıyla bu ülke yaşıyor." dedi.

Siverek'te çiftçi su istiyor! Üretici üç günde ikinci kez DEDAŞ önünde toplandıSiverek'te çiftçi su istiyor! Üretici üç günde ikinci kez DEDAŞ önünde toplandıYurt
# elektrik zammı # kamulaştırma # Elektrik Fiyatları

Benzer Videolar

Kirada yüzde 25 sınırı kalktı! Kirada yüzde 25 sınırı kalktı!
Vergide adaletsizlik artıyor! Vergide adaletsizlik artıyor!
Borsada kazançtan vergi alınmayacak! Borsada kazançtan vergi alınmayacak!
Memur ve emeklinin aylığı netleşti! Memur ve emeklinin aylığı netleşti!
TÖDEB 20 üyesiyle Amsterdam'da Money 20/20 Europe fuarına katıldı TÖDEB 20 üyesiyle Amsterdam'da Money 20/20 Europe fuarına katıldı
Ekonomik kriz dar gelirliyi vurdu! Ekonomik kriz dar gelirliyi vurdu!
"Çiftçi Kan Ağlıyor!" "Çiftçi Kan Ağlıyor!"
Konyalı çiftçiden mazot isyanı! Konyalı çiftçiden mazot isyanı!
Ekonomi yönetimine Batı'dan alkış! Ekonomi yönetimine Batı'dan alkış!
Memurlardan dikkat çeken anket! Memurlardan dikkat çeken anket!
Vatandaşlar borç batağında! Vatandaşlar borç batağında!
Memurların zam pazarlığında son durum ne? Memurların zam pazarlığında son durum ne?
Çok Okunanlar
EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları!
Memur ve emeklinin zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar oldu?
Memur ve emeklinin zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar oldu?
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! Bu üniversiteler dünyada ilk 500'de
Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! Bu üniversiteler dünyada ilk 500'de