Siverek'te çiftçi su istiyor! Üretici üç günde ikinci kez DEDAŞ önünde toplandı
Güneydoğuda tarımda sulama dönemi başladı, çiftçi soluğu elektrik idaresi DEDAŞ'ın önünde aldı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Karacadağ bölgesinde sebze eken üreticiler elektrik kesintisi nedeniyle sulama yapamadı. Eğer kısa sürede sula yapılamazsa ürünler kuruyacak. Çiftçi, DEDAŞ önünde eylem yaptı.
Editör: Ekrem Demir
Son Güncelleme:
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çiftçi Dicle Elektrik A.Ş. (DEDAŞ) önünde eylem yaptı.
Karacadağ bölgesinde elektriğin sık sık kesildiğini belirten üreticiler, düşük voltaj nedeniyle evlerinde buzdolabı bile çalıştıramadıklarını söylediler.
Üretici 3 güde ikinci kez eylem yaptı. 5-6 milyon lira masraf yapan çiftçinin sebze bahçeleri eğer sulama yapılamazsa kurumayacak.
DEDAŞ yetkilileriyle görüşen çiftçiler cuma gününe kadar sorunun çözüleceği sözünü alarak eylemlerine son vererek köylerine döndüler.