Liseliler TLB'nin yaz kampında buluştu

Bu kampta liselilerin arkasından koşan aileler yok. Bu kampta yemek yapan da yatağını toplayan da tuvaleti temizleyen de arkadaşlarının güvenliğini sağlayan da liseliler oldu.

Atatürkçü, milliyetçi, devrimci ve sosyalist liselilerin teşkilatı Türkiye Liseliler Birliği'nin Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan yaz kampına, Türkiye'nin dört bir yanından liseliler akın etti.

1 hafta boyunca takım oyunları, spor turnuvaları, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle oldukça verimli zaman geçiren gençler, döneminin yorgunluğunu attı. Düzenlenen eğitimlerle Türkiye’nin sorunlarını tartıştı.

İlk defa kampa katılan gençler umut dolu olduklarını, Türkiye'nin geleceğine dair inançlarının arttığını anlattı.

Yapılan eğitimlerle birlikte Türkiye Liseliler Birliği'nin vatanseverlik temelindeki birleştirici siyasetleriyle buluşan liseliler, emperyalizme karşı mücadelede birleşmenin önemini kavradı.

Yaz dönemini Türkiye Gençlik Birliği yaz kamplarıyla verimli geçiren gençler, 11-17 Ağustos tarihlerinde de Çanakkale Ayvacık'ta kamp yapacak.