Borusan'dan atılan 37 işçi eylemde! İşçiler Borusan Holding önünde toplandı

Borusan Port’ta çalışan 37 liman işçisi, sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten atıldı. İşçiler Borusan Holding önünde sendikal haklarını savunmak için toplandı.

Editör: Haber Merkezi
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Bursa Gemlik'te Borusan Holding'e bağlı Borusan Port’ta çalışan 37 liman işçisi, sendikaya üye oldu, işten atıldı. Hak mücadelesi veren işçiler Borusan Holding önünde basın açıklaması yaptı.

İşçiler 22 Mayıs’ta tazminatsız, yüz kızartıcı suç kapsamına giren 25/2 maddesi gerekçe gösterilerek işten atıldı.

Aylardır sendikal hakları için mücadele eden Borusan Port İşçilerine destek Vatan Partisi İstanbul İl örgütünden geldi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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