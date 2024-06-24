Arsuz'da kayısı rekoltesi düşük
Hatay'da kayısı sezonu kötü başladı. Hava sıcaklığının bir anda artması ve Akdeniz meyve sineğinin ürünlere zarar vermesi rekolteyi düşürdü. Girdi maliyetleri de cabası...
Editör: Hüseyin Güler
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Ani hava değişimi Akdeniz meyve sineğinin ürünlere zarar vermesi çiftçiyi mağdur etti. Hatay’ın Arsuz ilçesi Kurtbağ Mahallesinde kayısı hasadı yüz güldürmedi. Girdi maliyetleri altında ezilen çiftçi, Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede başarılı olamadı.
Üretici bahçede kullandıkları ilacın yerli üretim olmasını talep ediyor.
Birinci kalite kayısı 20 liradan, ikinci kalite 10 liradan alıcı buluyor.
Arsuz İlçesi Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Nal, nakliyenin pahalı olmasının satışlara olumsuz yansıdığını söyledi.
Tarım işçisi bulmak zor. Sorun çok. Üretici sezondan beklediğini bulamadı.