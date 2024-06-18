Otel tatili tat kaçırdı

Kurban bayramının 9 güne çıkarılması ile birlikte gözde tatil merkezleri Bodrum, Çeşme, Antalya gibi tatil merkezlerinde otel doluluk oranları yüzde 100'ü buldu. Otelde konaklayan vatandaşlara ise önemli bir uyarı var...

Editör: Şevval İskender
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Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkarılması ile birlikte yurttaşlar gözde tatil merkezlerinin yolunu tuttu.

Bodrum, Çeşme, Antalya gibi tatil merkezlerinde otel doluluk oranları yüzde 100'ü buldu. Ancak oteller tüketicilerden sözleşme dışına çıkılan ekstra ücretler talep etmeye başladı.

Örneğin bir oteli sadece kahvaltılı olarak rezerve ettiniz ancak size meyve tabağı yolladılar. Ancak çıkarken bu ücreti sizin faturanıza yansıttılar... Uzmanlara göre ödemek zorunda değilsiniz.

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