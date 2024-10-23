TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına küresel tepkiler

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı sonrası başsağlığı dileklerini iletti. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, “Genel Sekreter sivillere yönelik bu saldırıyı kınıyor” ifadesine yer verdi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini aktardı. Haq, ayrıca yaralılara acil şifa dilediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rutte'nin, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı nedeniyle Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, mesajında “Bu hain terör eylemini şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara en derin başsağlığı dileklerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaparak, “ABD olarak bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ile diğer bazı ülkelerin Ankara’daki misyon temsilcileri de terör saldırısına dair kınama mesajları yayımladı. Delegasyonun X'teki hesabından yapılan açıklamada, “TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı karşısında derin üzüntü ve şok içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.

AB, terörizmin her türlüsüne karşı Türkiye’nin yanında olduklarını vurguladı. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, “Türk yetkilileriyle dayanışmamızı ifade eder, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunarız” ifadelerini kullandı. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da “Ankara’nın kuzeyinden dehşet verici görüntüler geliyor. Bu korkunç terörden etkilenen herkesin acısını derinden paylaşıyorum” açıklamasında bulundu.