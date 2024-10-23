Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması: 'Kirli eller kırılacak!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin sosyal medyada bir açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması: 'Kirli eller kırılacak!'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"SAVUNMA ATILIMLARIMIZI HEDEF ALAN ALÇAKÇA BİR SALDIRI"

"Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır.

Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir.

Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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