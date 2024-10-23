Meclis’ten onay çıktı: Türk Askeri Lübnan’da bir yıl daha görev yapacak

Son dakika gelişmesine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına yönelik tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda onaylandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meclis’ten onay çıktı: Türk Askeri Lübnan’da bir yıl daha görev yapacak
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Son dakika gelişmesine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına yönelik tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda onaylandı.

TSK’nın Lübnan’da görev yapmaya devam etmesini sağlayan bu karar, mecliste yapılan oylamanın ardından kabul edildi.

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