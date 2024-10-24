Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/KCK ve diğer unsurlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 32 hedefin başarılı bir şekilde imha edildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024’de hava harekâtı icra edilmiş, teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir” denildi.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: İki kişi tutuklandıİstanbul'da FETÖ operasyonu: İki kişi tutuklandıGündem
terörist imha edildi
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal canlı yayını
Bebek ölümleri için TBMM'den araştırma kararı
TUSAŞ terör saldırısından sonra Kurtulmuş'tan açıklama
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi
İstanbul'da FETÖ operasyonu
Doğu Perinçek, TUSAŞ saldırısı hakkında konuştu
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına küresel tepkiler
İzmir’de uyuşturucu operasyonu
Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması
Erdoğan ve Putin BRICS’te buluştu
Çok Okunanlar
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi
Bebek ölümleri için TBMM'den araştırma kararı Bebek ölümleri için TBMM'den araştırma kararı
TUSAŞ terör saldırısından sonra Kurtulmuş'tan açıklama TUSAŞ terör saldırısından sonra Kurtulmuş'tan açıklama
Doğu Perinçek, TUSAŞ saldırısı hakkında konuştu Doğu Perinçek, TUSAŞ saldırısı hakkında konuştu
TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehitler ve yaralılar var TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehitler ve yaralılar var