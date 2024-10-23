İstanbul'da FETÖ operasyonu: İki kişi tutuklandı

İstanbul merkezli olarak FETÖ'ye yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu iki kişi tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'da FETÖ operasyonu: İki kişi tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Bursa ve Manisa'da FETÖ/PDY'nin terör örgütü faaliyeti içinde, kişilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında toplam 15 kişi toplandı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Kazım Güleçyüz ve dört kişinin, sosyal medya hesapları üzerinden ABD'de hayatını kaybeden FETÖ terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'i öven paylaşımlarının yapıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından Güleçyüz'ün aralarında bulunan üç kişi adliyeye sevk edildi.

Bir kişi emniyette serbest bırakılırken, Kazım Güleçyüz ve bir diğer kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltında bulunan diğer 11 kişinin emniyetteki operasyonları sürüyor.

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