Xi ve Modi beş yıl sonra ilk kez yüz yüze: Sınır anlaşmazlıklarına çözüm arayışı

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen Xi ve Modi, 2019'da Modi'nin Çin ziyaretinden bu yana ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleşti. 2020 yılında Himalayalar'daki sınır bölgesinde yaşanan askerî süre nedeniyle uzun süredir devam eden lider diplomasisinin askıya alınması alınmıştı. Ayrıca Xi Jinping, Eylül 2023'te Yeni Delhi'de yapılan G20 Zirvesi'ne katılmamıştı.

"KALKINMA HEDEFLERİNE DESTEK VERMELİYİZ"

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Xi Jinping, görüşmede, "Çin ve Hindistan'ın kalkınmasının sağlanmasında destek olması durumunda" bulundu. Xi, iki ülkenin iletişimi ve iş birliğinin arttırılması farklılıklarını uygun şekilde yönetmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Taraflar uluslararası sorumluluklarını yerine gelişmekte olan ülkelerin gücünü ve birliğini arttırmalı, çok kutupluluğa ve uluslararası ilişkilerde demokratikleşmeye katkı sağlamalıdır" dedi.

"İLİŞKİLER KÜRESEL BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ"

Başbakan Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan-Çin ilişkileri, sadece iki ülke halkı için değil, bölgesel ve küresel barış ile istikrar açısından da büyük önem taşıyor. yön verecek" ifadelerine yer verdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Başbakan Modi, Çin ve Hindistan arasında Himalayalar'daki sınırı bölgedeki askerî devriye işlemlerinin düzenlenmesi konusunda varılan anlaşmayı coşkuyla karşıladı.

SINIR İHTİLAFI ÇÖZÜLÜYOR

İki lider, sınır krizlerinin çözümü için özel ülkelerin adil, makul ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak amacıyla bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. İkili anlaşmanın sağlanması için dışişleri bakanlıkları ve diğer düzenli düzeydeki diyalog bölümünün saklanacağı belirtildi.

Ayrıca Xi ve Modi, bir araya gelme ve dostane ilişkiler rejimi ve küresel barışa olumlu katkıların hemfikir açısından sağlandığını belirtti. İki ülke, Ladakh bölgesindeki Fiili Kontrol Hattı'ndaki devriye değişikliklerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.