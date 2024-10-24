DEM Parti, MSB'nin hava harekâtını hedef aldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ)'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesine terör saldırısı gerçekleştirildi. Teröristlerin saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

TUSAŞ SONRASI MSB'DEN HAVA HAREKATI

TUSAŞ saldırısı sonrası MSB, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatı gerçekleştirildiğini, teröristlere ait toplam 32 hedefin başarılı şekilde imha edildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024’de hava harekâtı icra edilmiş, teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir” denildi.

'HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMIŞTIR'

Açıklamada, “İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

DEM PARTİ, HAREKATLARI HEDEF ALDI

DEM Parti ise MSB'nin hava harekatını hedef aldı. DEM Parti, MSB'nin hava harekatını "Sivil yaşam alanlarına yönelik başlatılan bombardıman" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkımız doğrultusunda yapılan harekatı "uluslararası hukuk kurallarına aykırı" olarak nitelendiren DEM Parti, "hava harekatları bölgede yalnızca şiddet olaylarının derinleşmesine neden olur" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle: