MİT ve MSB PKK'yı vurdu! Irak ve Suriye'de operasyon

Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını düzenleyelerin terör örgütü PKK/PYD'li olduğu tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı, terör saldırısına anında yanıt vererek, PKK/PYD'nin Suriye ve Irak'taki sözde askeri noktalarını yerle bir etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/KCK'ya ait olan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan 32 noktaya yönelik hava harekatı düzenlenildiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024’de hava harekâtı icra edilmiş, teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir” denildi.

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Açıklamada, “İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

MİT'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan MİT de bir açıklama yaparak Suriye ve Irak'ta PKK'ya ait noktaların vurulduğunu duyurdu:

MİT tarafından, söz konusu operasyonlarda Suriye’de ve Irak’ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı. Açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarına aralıksız devam edecek." denildi ve vurulan noktaların havadan görüntüleri paylaşıldı.