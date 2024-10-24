İran'da PKK'nın ülkedeki kolu PJAK'la çatışma: 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Kamyaran ilçesinde emniyet güçleriyle terör örgütü PKK'nın ülkedeki kolu PJAK arasında çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Yayınlanma:
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kamyaran Kaymakamı Kiyanuş Sakfiniya olaya ilişkin bilgi verdi.
Sakfiniya, "Kamyaran-Servebad arasında İran devrim karşıtı PJAK'la çıkan çatışmada emniyet görevlisi Muhammed Ahmed Pur hayatını kaybetti." dedi.
Ahmed Pur'un cenazesi Kamyaran'da düzenlenen resmi törenle defnedildi.