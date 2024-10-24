Bebek ölümleri için TBMM'den araştırma kararı

TBMM'nin bazı özel sağlık dönemlerinde meydana gelen bebek ölümlerini kapsamlı bir şekilde araştırmak amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu'nun bir araya getirilmesi amacıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon, bu ölümlerin nedenlerini açıkladıklarını, yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlı bakım servislerinde uygulanan sağlık hizmetleri ve ilgili mevzuatı inceleyerek gözden geçirilmesi gereken prosedürü belirlemek amacıyla kurulacak. 22 üyeden oluşan komisyonun çalışma süresi 3 ay olarak belirlenecek ve gerekli bölgede Ankara dışında da sürdürülebilecek.