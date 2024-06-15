Sur Belediyesi 17 işçiyi daha attı! Diyarbakır'da DEM Partili belediyeler bayramda da işçi atmayı sürdürdü

Diyarbakır’da DEM’li belediyeler işçi atmayı sürdürüyor. Sur Belediyesi 17 işçinin daha işine son verdi. Böylece Sur beeldiyesinin attığı işçi sayısı 31'e yükseldi. Emekçiler işten çıkarıldıklarını SGK’dan cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi.

İşten atılanların sayısı Diyarbakır’da da 309’a ulaştı. Rakamın daha da büyümesinden endişe ediliyor..

HAK-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman işten atmalar devam ederken işe alım yapılıyor olmasına dikkat çekti.