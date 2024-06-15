Kahramanmaraş'ta bayram heyecanı

Kahramanmaraş’ta depremzedeler Kurban Bayramı heyecanı yaşıyor. İhtiyaç sahibi 8 bin vatandaşa 20 milyon TL, belediye çalışanlarına 6 bin TL ikramiye verilecek. Toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak…

Editör: Haber Merkezi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri bayramda unutmadı.

Belediye ekipleri, vatandaşların konforlu bir bayram geçirmesi için 7/24 esası ile nöbetçi ekipler oluşturdu... Mezarlıklar ve camiler başta olmak üzere birçok noktada temizlik yapıldı. Toplu kullanım alanları dezenfekte edildi.

8 bin vatandaşa derman kart vasıtası ile kişi başı 2.500 TL toplam 20 milyon TL verildi. Belediye çalışanları da unutulmadı, hesaplara 6 bin TL ikramiye yatırıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlardan da ücret alınmayacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, her zaman vatandaşların hizmetinde olacaklarını söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kahramanmaraş # Kurban Bayramı

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