Kahramanmaraş'ta bayram heyecanı
Kahramanmaraş’ta depremzedeler Kurban Bayramı heyecanı yaşıyor. İhtiyaç sahibi 8 bin vatandaşa 20 milyon TL, belediye çalışanlarına 6 bin TL ikramiye verilecek. Toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak…
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri bayramda unutmadı.
Belediye ekipleri, vatandaşların konforlu bir bayram geçirmesi için 7/24 esası ile nöbetçi ekipler oluşturdu... Mezarlıklar ve camiler başta olmak üzere birçok noktada temizlik yapıldı. Toplu kullanım alanları dezenfekte edildi.
8 bin vatandaşa derman kart vasıtası ile kişi başı 2.500 TL toplam 20 milyon TL verildi. Belediye çalışanları da unutulmadı, hesaplara 6 bin TL ikramiye yatırıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlardan da ücret alınmayacağını duyurdu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, her zaman vatandaşların hizmetinde olacaklarını söyledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi