Türkiye'deki Suriyeliler savaşın bitmesini istiyor! Şanlıurfa'daki Suriyeliler, Ulusal Kanal'a konuştu

Türkiye'nin önemli gündem başlıklarından biri de Suriyeliler... Ulusal Kanal, ABD'nin Suriye'de çıkardığı iç savaş nedeniyle yerinden edilen Suriyelilerle Şanlıurfa'da görüştü. Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Türkiye ve Suriye'nin anlaşarak ülkelerindeki savaşın bitirilmesini istiyorlar.

Editör: Haber Merkezi

Gönüllü Muhabir-Kamera: Ömer Seyfettin Bacaksız - İsmail Şahinalp

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyorlar. Kimi iş yeri açtı, bulundukları şehre uyum sağladı. Ancak dört gözle Suriye'deki PKK/PYD'nin temizlenmesini istiyorlar. Çünkü ülkelerine dönmek istiyorlar.

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler Ulusal Kanal'a konuştu. Kimi döner kebap dükkanı açmış, kimi kuruyemiş büfesini işletiyor. Ancak kalplerinde ise vatan özlemi var.

Suriyelilerden bazıları Türkçe konuşabiliyor. Bilmeyenlerin duygu ve düşüncelerini tercüman yardımıyla öğreniyoruz. Savaş bittiği zaman dönmek en büyük arzuları...

Türkiye ve Suriye'nin anlaşarak savaşı bitirmesini yetkililerden bekliyorlar.

Suriyeli Muhamet Moro da Şanlıurfa'da ikamet ediyor. Moro da tercüman yardımıyla, Büyük Orta Doğu projesiyle ülkesinin emperyalistler tarafından nasıl işgal edildiğini anlatıyor.

Meteoroloji'den bazı illere kuvvetli sağanak uyarısıMeteoroloji'den bazı illere kuvvetli sağanak uyarısıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# suriye # şanlıurfa

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