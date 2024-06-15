Türkiye'deki Suriyeliler savaşın bitmesini istiyor! Şanlıurfa'daki Suriyeliler, Ulusal Kanal'a konuştu

Gönüllü Muhabir-Kamera: Ömer Seyfettin Bacaksız - İsmail Şahinalp

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyorlar. Kimi iş yeri açtı, bulundukları şehre uyum sağladı. Ancak dört gözle Suriye'deki PKK/PYD'nin temizlenmesini istiyorlar. Çünkü ülkelerine dönmek istiyorlar.

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler Ulusal Kanal'a konuştu. Kimi döner kebap dükkanı açmış, kimi kuruyemiş büfesini işletiyor. Ancak kalplerinde ise vatan özlemi var.

Suriyelilerden bazıları Türkçe konuşabiliyor. Bilmeyenlerin duygu ve düşüncelerini tercüman yardımıyla öğreniyoruz. Savaş bittiği zaman dönmek en büyük arzuları...

Türkiye ve Suriye'nin anlaşarak savaşı bitirmesini yetkililerden bekliyorlar.

Suriyeli Muhamet Moro da Şanlıurfa'da ikamet ediyor. Moro da tercüman yardımıyla, Büyük Orta Doğu projesiyle ülkesinin emperyalistler tarafından nasıl işgal edildiğini anlatıyor.