İstanbul'da özel halk otobüsü esnafı eylem yaptı

"Paramızı alamıyoruz, kontak kapatacağız" dediler, İstanbul Saraçhane'de toplandılar.

İstanbul'da çalışan özel halk otobüsü esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Ekrem İmamoğlu'nu ve İETT Genel Müdürlüğü'nü protesto etti.

İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü bulunuyor. Bu otobüslerin sahipleri ve çalışanları; "Bankalara borçluyuz, tamirciye borçluyuz, vergi dairesine borçluyuz, SSK'ya borçluyuz, ödemelerimiz yapılsın" diyor.

Esnaf, hak edişlerinin her ay eksiksiz ödenmesini biriken alacaklarını talep ediyor.