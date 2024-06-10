İstanbul'da özel halk otobüsü esnafı eylem yaptı
İstanbul'da özel halk otobüsü esnafı sokağa indi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminden 5 aydır ödeme alamadıklarını belirten esnaf, büyükşehir binası önünde eylem yaptı. Esnaf başkan Ekrem İmamoğlu'na borcunuzu ödeyin çağrısı yaptı.
Editör: Şevval İskender
Son Güncelleme:
"Paramızı alamıyoruz, kontak kapatacağız" dediler, İstanbul Saraçhane'de toplandılar.
İstanbul'da çalışan özel halk otobüsü esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Ekrem İmamoğlu'nu ve İETT Genel Müdürlüğü'nü protesto etti.
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü bulunuyor. Bu otobüslerin sahipleri ve çalışanları; "Bankalara borçluyuz, tamirciye borçluyuz, vergi dairesine borçluyuz, SSK'ya borçluyuz, ödemelerimiz yapılsın" diyor.
Esnaf, hak edişlerinin her ay eksiksiz ödenmesini biriken alacaklarını talep ediyor.