İstanbul'da özel halk otobüsü esnafı eylem yaptı

İstanbul'da özel halk otobüsü esnafı sokağa indi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminden 5 aydır ödeme alamadıklarını belirten esnaf, büyükşehir binası önünde eylem yaptı. Esnaf başkan Ekrem İmamoğlu'na borcunuzu ödeyin çağrısı yaptı.

Editör: Şevval İskender
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"Paramızı alamıyoruz, kontak kapatacağız" dediler, İstanbul Saraçhane'de toplandılar.

İstanbul'da çalışan özel halk otobüsü esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Ekrem İmamoğlu'nu ve İETT Genel Müdürlüğü'nü protesto etti.

İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü bulunuyor. Bu otobüslerin sahipleri ve çalışanları; "Bankalara borçluyuz, tamirciye borçluyuz, vergi dairesine borçluyuz, SSK'ya borçluyuz, ödemelerimiz yapılsın" diyor.

Esnaf, hak edişlerinin her ay eksiksiz ödenmesini biriken alacaklarını talep ediyor.

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# istanbul # ekrem imamoğlu # özel halk otobüsü

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