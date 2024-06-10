TÖDEB 20 üyesiyle Amsterdam'da Money 20/20 Europe fuarına katıldı

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, Amsterdam’a çıkarma yaptı. 20 üyesiyle dünyanın en büyük fintek fuarı olan Money 20/20 Europe’da yer aldı. Fuarda TÖDEB’in öncülüğünde Türkiye Pavilyonu kurularak milli katılım sağlandı.

Editör: Haber Merkezi

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, Türk fintek sektörüne öncülük etti. Üyeleriyle dünyanın en büyük fintek fuarı olan Money 20/20 Europe’da yer aldı. Birlik, Türkiye Pavilyonu ile Amsterdam’dan dünyaya seslendi.

Binlerce sektör profesyonelinin katıldığı fuar, bankacılık, ödemeler, fintek girişimleri ve elektronik para sektörlerinden kilit paydaşları ağırladı. Etkinlik, yeni iş birliklerini teşvik etmek ve en yeni finansal çözümleri deneyimlemek için bir odak noktası oluşturdu.

TÖDEB’in öncülüğünde ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle kurulan Türkiye Pavilyonu ile milli katılım sağlandı. Önemli firmaların yer aldığı Pavilyonu, çok sayıda konuk ziyaret etti.

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Türkiye Pavilyonu’nda ülkemizin bayrağı altında temsiliyet sağlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ekonomi # fuar

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