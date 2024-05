Ekonomik kriz dar gelirliyi vurdu! Vatandaş ete hasret kaldı

Kasap üreticiye üretici artan girdi maliyetlerine bağlıyor etteki fiyat yükselişini. Olan ise dar gelirliye oluyor. Kasaba girmek, eve et almak artık lüks oldu. Vatandaş hükümetin politikalarına tepkili.

Şanlıurfa'da sokağa çıktık, yüksek et fiyatlarını sorduk. Et 500-650 lirayı görünce vatandaş beyaz ete yöneldiğini söylüyor. Alışveriş anlayışı değişti haftada bir alınan et artık ayda bir alınıyor. Alabilen de gramajı düşürüyor.

Vatandaş ekonomik kriz içinde yaşamaya çalışıyor. Nereye kadar gidecek bilinmiyor. Pahalığa biran en evvel çözüm bekleniyor. Zira özellikle de dar gelirliler krizi en derinden hissediyor.