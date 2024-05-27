Meteoroloji Karadeniz'i uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Karadeniz Bölgesi'nde yaşayanları ilgilendiren uyarı geldi. Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Salı günü öğleden sonra etkisini gösterecek. İşte ayrıntılar...

METEOROLOJİ KARADENİZ'İ UYARDI

28.05.2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.