Memur ve emeklinin aylığı netleşti! Kiralarda artış oranı da belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 24,73'lük enflasyon farkı yansıyacak. Ancak kök maaşı 8 bin lira olan emeklinin cebine yine 10 bin lira girecek. Kirada ise temmuz ayından yenilenecek sözleşmeler artık yüzde 65 zamlı olacak.

Editör: Şevval İskender

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Bu yılın başında yüzde 49.25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, ikinci yarıda enflasyon farkı yüzde 24.73 oldu.

Memur ve memur emeklilerinin ücretlerine ise yüzde 19,3 fark yansıyacak.

Emekli aylığı kök maaşın altında kalan milyonlarca emekli ise kara kara düşünüyor. Çünkü kök aylığı 8 bin lira olan emekliye yüzde 24,73 fark yansıtılsa dahi 9.978 liraya çıkıyor. Yani enflasyon farkı emeklinin cebine girmeyecek.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı belli oldu.

Buna göre,12 aylık TÜFE verisi yüzde 65,07 olarak hesaplandı. Böylelikle kontrat süresi dolan kiracılara yüzde 65 oranında zam yapılacak.

Örneğin 15 bin lira olan ev kirası 24 bin 760 lira olacak. Oysa yüzde 25'lik zam sınırı devam etseydi, evin kira ücreti 18 bin 750 lira olacaktı.

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