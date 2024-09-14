Türk pasaportu Avrupa'da daha ucuz

1 Türk vatandaşı 3 yıl geçerli olan Türk Pasaportunu Türkiye’de almak istediğinde cebinden fiyat 6 bin 348 TL çıkıyor. Aynı pasaportu Almanya’da almak isterse 3 bin 266 lira daha ucuza alabiliyor.

Türk pasaportlarının hepsi Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde basılıyor.

Yani pasaportu dünyanın neresinden alırsanız alın Türkiye’den basılıp adresinize geliyor. Ama Türkiye’de yaşayan vatandaşlar, Avrupa’da yaşayanlardan çok daha fazla pasaport ücret ödüyor.

Peki bu fiyat farkının nedeni ne?

Ulusal Kanal’a bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanlığının Yetkilileri, “Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi uyarınca, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bakanlığın tespit ve ilan ettiği döviz kurlarına göre” yeniden belirlendiğini söyledi.

Bakanlık yetkilileri, Konsolosluklarda alınan pasaport harçları için dolar kurunu 29.62 TL’ye emsal katsayısını da 0,310 olarak belirlediğini aktardı. Bundan kaynaklı da yurtdışında tahsil edilen pasaport bedelinin Türkiye’den farklı olabileceğini söyledi.

Buna göre Türkiye’de 3 yıllık Türkiye pasaportu almak isteyen vatandaşlar 6 bin 348 lira öderken, Avusturya’da 3 bin 866 lira, Almanya’da 3bin 122 lira, Hollanda ve Belçika’da ise 3 bin 43 lira ödüyor.