Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'tan stagflasyon uyarısı

AK Parti'nin sıkı para politikası ekonomik büyüme yerine daralmaya neden oldu.

Üretim ve istihdamın motor gücü olan sanayi daralma yaşıyor.

Eylül ayı meclis toplantısında konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç sanayideki daralmaya dikkat çekti.

Ardıç sanayideki daralmanın ekonomiye etkilerinin olumsuz olacağına vurgu yaptı.

Seyit Ardıç sanayinin yüksek faiz nedeniyle finansmana erişemediğini, acil olarak bu duruma çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Seyit Ardıç yaptığı açıklamada, "Ekonominin yavaşlaması her zaman enflasyonun düşeceği anlamına gelmediği gibi stagflasyon riski de söz konusu. Enflasyonla mücadele için biz sanayiciler uzun bir süredir yüksek faiz ortamında büyük fedakarlıkta bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere ikinci çeyrekte ekonomimiz yüzde 2,5 büyüdü. Ancak sanayi diğer sektörlerden maalesef negatif ayrıştı ve yüzde 1,8 daraldı. Doğal olarak bu durum ekonominin istihdam ve katma değer yaratabilmesi açısından önemli bir risk unsuru olarak karşımızda duruyor. Enflasyonda kalıcı düşüş için reel sektörün güçlü kalması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yüksek faiz nedeniyle finansman erişiminde ve kullanımında büyük sıkıntı yaşayan KOBİ'ler için özel bir kredi destek mekanizması acilen devreye alınmalıdır. Sanayicilerimizin üretime devam edebilmesi ve büyümenin sürdürülebilmesi açısından şarttır." dedi.