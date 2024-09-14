Enflasyon zirvede, alım gücü en dipte

Türkiye son yılların en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Vatandaşın uygun bulduğu için gittiği pazar bile artık cep yakıyor. Pazar arabasının yerini poşetler, fileler, kilonun yerini de gram aldı.

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Enflasyon zirvede, alım gücü ise son yıllırın en düşük seviyesinde.

Manavda, markette, kasapta, pazarda durum aynı. Vatandaş etiketlerin yüksek olmasından yakınıyor. Ücretler temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor.

Vatandaş haftalık ya da kışlık hazırlığı için pazarın yolunu tuttu ancak sebzenin birini aldı diğerini alamadı. Nektarin 35, armut 40, sarımsak 200 lira. Patates soğan 10-20 lira arasında değişiyor.

Artık pazar arabaları dolmuyor... Bir kaç poşetle eve dönülüyor.

Hasatta erkenci, senede ikinci ürün alabilen ve tarımsal üretimde Türkiye ortalamasının üzerinde olan Hatay'da bile vatandaş fiyatlardan yakınır oldu.

En ucuzunu bulabilmek için pazarı bir kaç defa gezen vatandaş, kaderine boyun eğmek istemiyor. Yetkililerin kalıcı köklü çözümlerle krize çare olmasını istiyor.

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