Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü kimdir?

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı.

MUHAMMET KASIM GÖNÜLLÜ KİMDİR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Muhammet Kasım Gönüllü, 1986 yılında Ankara'da doğdu, 2004 yılında Özel Yavuz Sultan Fen Lisesini bitirdi.

Lisans eğitimini 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde bitiren Muhammet Kasım Gönüllü, yüksek lisans eğitimini 2013 yılında aynı üniversitede Makine Mühendisliği bölümünde mekatronik üzerine tamamladı.

Yüksek lisans eğitimi sırasında, KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Desteği alarak girişimci olan Muhammet Kasım Gönüllü, 2012 yılında Kamu İhale Kurumu'nda Elektronik İhale Dairesi'nde yazılım uzmanı olarak göreve başladı ve bu kurumda sırasıyla teknik lider ve yazılım mimarı olarak görev yaptı.

ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı'nda 2015-2017 yılları arasında yönetim kurulu üyesi olan Muhammet Kasım Gönüllü, 2016-2018 yılları arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nda teknoloji danışmanı olarak uluslararası projelerde görevler üstlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 2018 yılında göreve başlayan Muhammet Kasım Gönüllü, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ilk yıllarından itibaren planlanması ve yürütülmesinin yanı sıra Deneyap, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ve Türkiye Açık Kaynak Platformu projelerinde rol aldı.

Türkiye Kalkınma Fonu Teknoloji ve İnovasyon Fonu Yatırım Komitesi Üyesi ve Türk Sınai ve Mülkiyet Değerleme Mühendislik Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Muhammet Kasım Gönüllü, evli ve 2 çocuk babasıdır.