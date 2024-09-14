Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İşte görevden alınan ve atanan isimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla bazı bakanlıklarda görevden almalar ve atamalar gerçekleştirildi. İşte Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararların ayrıntıları...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İşte görevden alınan ve atanan isimler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bazı atamalar ve görevden almalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınırken Bakan Yardımcılığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İşte görevden alınan ve atanan isimler - Resim : 1

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci görevden alınırken Bakan Yardımcılığına Musa Heybet atandı.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alınırken Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı.

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