Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İşte görevden alınan ve atanan isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bazı atamalar ve görevden almalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınırken Bakan Yardımcılığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci görevden alınırken Bakan Yardımcılığına Musa Heybet atandı.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alınırken Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı.