Konyalı çiftçiden mazot isyanı! "Çiftçiye ucuz yakıt verilsin"

Tarımın önemli merkezlerinden biri olan Konya'dan mazot fiyatlarına tepki geldi. Çiftçiye ucuz yakıt verilmesi talep edildi. Konyalı çiftçi ayçiçeği ve mısır için de iyi bir fiyat bekliyor.

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Mazot 40 liraya dayandı, ilaç gübre fiyatlarına güç yetmiyor. Konya'dan çiftçinin sesi yükseldi. Üretim tehlikede mesajı verildi.

Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, çiftçinin büyük sıkıntı yaşadığını anlattı, yüksek akar yakıt fiyatlarına karşı bir öneride bulundu.

Ayçiçeği ve mısır hasadına sayılı günler kaldı. Üretici iyi bir taban fiyat bekliyor.

8 lira 25 kuruş olarak açıklanan buğday fiyatları da çiftçinin yüzünü güldürmemişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Konya # Konya # çiftçi # mazot

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