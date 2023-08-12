Buharkent'te taze incir festivali

Aydın’ın Buharkent ilçesi, Türkiye’de erkenci incir üretiminin başında geliyor. Özellikle Sarılop ile Bursa Siyah İncir bölgede yetişen önemli incir türlerinden. Buharkent Belediyesi de taze incir üretimini Türkiye’ye duyurmak için her sene festival düzenliyor.

Özgür Doğu Saymaz Özgür Doğu Saymaz
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Belediye Başkanı Mehmet Erol hem incir üretimindeki durumu hem de festivalin detaylarını Ulusal Kanal’a anlattı.

Türkiye’nin birçok ilinde pazardan alarak tadına baktığınız ilk taze incir Aydın’ın Buharkent ilçesinde yetiştiriliyor. Buharkent Belediyesi de ilçenin geçim kaynakları arasında en başta gelen incir üretimini tanıtmak için her sene festival düzenliyor.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol Türkiye'deki incir üretiminde Buharkent’in önemli bir rol oynadığını belirtti.

Bölgede 3 tür incir yetişiyor. Bunların başında Aydın yöresinin gözdesi “Sarılop” ve Bursa’nın “Siyah İnciri” yer alIyor. İki tür de iklim nedeniyle diğer bölgelere nazaran Buharkent’te erken hasat ediliyor.

Türkiye’de "Sarılop" üretiminde birinci, Bursa "Siyah İnciri" üretiminde ikinci sırada yer alan Buharkent ilçesinde, Belediye diğer devlet kurumlarıyla eşgüdüm halinde, incir üretimini ve üreticiyi destekleyen işlere imza atıyor.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol “Marka Şehir” çalışmaları kapsamında Taze İncir’in tanıtımını yapmaya devam edeceklerini söyledi. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Aydın # Buharkent # incir # festival

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