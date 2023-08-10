Eker Süt'te işçilere sendika baskısı! 3 İşçi sendikalı olduğu için çıkarıldı
Eker Süt Fabrikası'nda 3 işçi sendikalı olduğu için işten çıkarıldı. Tekgıda-İş Sendikası Eker Süt’ün İstanbul Bahçeşehir'deki deposu önünde bir araya geldi. Emekçilerin işe geri alınmaları için yetkililere seslenildi.
SUZAN DEMİR
Sendikalı oldukları için işlerine son verildi. Emekçiler seslerini duyurmak için bir araya geldi.
Eker Süt Fabrikası'nın İstanbul ve İzmir bölge müdürlüklerinde çalışan sendika üyesi 3 işçi işten çıkarıldı.
Tekgıda-İş Sendikası, Eker Süt’ün İstanbul Bahçeşehir'deki deposu önünde basın açıklaması yaptı.
Tekgıda-İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse, çalışanlar üzerindeki baskıların durdurulması gerektiğini vurguladı.
Köse, emekçiler işlerine geri dönene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi