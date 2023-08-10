Eker Süt'te işçilere sendika baskısı! 3 İşçi sendikalı olduğu için çıkarıldı

Eker Süt Fabrikası'nda 3 işçi sendikalı olduğu için işten çıkarıldı. Tekgıda-İş Sendikası Eker Süt’ün İstanbul Bahçeşehir'deki deposu önünde bir araya geldi. Emekçilerin işe geri alınmaları için yetkililere seslenildi.

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SUZAN DEMİR

Sendikalı oldukları için işlerine son verildi. Emekçiler seslerini duyurmak için bir araya geldi.

Eker Süt Fabrikası'nın İstanbul ve İzmir bölge müdürlüklerinde çalışan sendika üyesi 3 işçi işten çıkarıldı.

Tekgıda-İş Sendikası, Eker Süt’ün İstanbul Bahçeşehir'deki deposu önünde basın açıklaması yaptı.

Tekgıda-İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse, çalışanlar üzerindeki baskıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Köse, emekçiler işlerine geri dönene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# sendika # Tekgıdaİş sendikası

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