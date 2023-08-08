İzmir'de sağlık çalışanları iş bıraktı! Hastane yönetimi sözünü tutmadı
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına üye sağlık çalışanları yarım gün iş bıraktı. Bin 300'ü aşkın emekçiye hastane yönetiminin 73 milyonu aşkın borcu var. Temmuz ayında söz verildi ama işçilerin hesabına para yatmadı. İşçi de eyleme başladı.
Sağlık emekçileri İzmir Ege Üniversitesinde yarım gün iş bıraktı. İş bırakma nedenleri ise toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük alacakları.
Hastanede her türlü işin başında sağlık emekçileri bulunuyor. Ege Üniversitesinde 1370 emekçi haklarını alamadıkları için yarım gün iş bırakarak hastane yönetimini uyardı.
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkan Yardımcısı Savaş Erdoğan, Ulusal Kanal aracılığıyla hastane yönetimine seslendi, "emekçilere hakkını verin" dedi.
Ege Üniversitesi Rektörlük binasında çalışan işçilere ödeme yapıldı. Fakat Ege Üniversitesi Hastanesi çalışan bin 370 emekçiye kişi başı 50 bin ila 60 bin lira borçlu. Emekçilere Temmuz'da söz verilmesine rağmen ücretler ödenmedi
İşçiler geriye dönük ücretlerini alana kadar eylemlerine devam edecek.