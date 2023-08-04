İzmir'de ulaşıma zam yağmuru! Yeni tarife uygulanmaya başlandı

Zamların ardı arkası kesilmiyor. CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 48 zam yaptı. Yeni tarife 4 Ağustos itibariyle uygulanmaya başladı.

Artan maliyetleri gerekçe gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi ulaşım zammının yüzde 70.84 oranında artışını istedi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi zam oranını çok buldu ve zam oranını yüzde 48’e çekti.

Yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 8 lira 78 kuruştan 13 liraya, 3 TL olan öğrenci tarifesi de 5 liraya çıktı. Öğretmen ve 60 yaş kartları da 7 lira 56 kuruş yerine 11 buçuk lira ödüyor.

Aktarma ücretlerine de zam geldi. Önceki tarifede öğretmen ve 60 yaş kartları aktarma ücreti ödemezken yeni tarifeye göre 120 dakika içinde yapılan ilk aktarma 5 lira 75 kuruş, ikinci aktarma 2 lira 88 kuruş oldu. CHP’li belediye yeni tarifede ilk aktarmaya yüzde 85, ikinci aktarmaya da yüzde 62 buçuk zam yapmış oldu.

İzmir’de bir yere ulaşmak için en az 2 toplu ulaşım aracı kullanılıyor. İzmirliler bir aktarmalı yolculuğa 12 lira 28 kuruş ödüyordu. Bu miktar yeni tarifeye göre 19 buçuk lira oldu. Yani yapılan zam oranı bir aktarmalı ulaşımda yüzde 61’e ulaştı.

DOLMUŞTA İNDİ BİNDİ 15 LİRA OLDU

İzmir'de dolmuş ücretlerine de zam geldi. Yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücreti 10 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı. İkinci kademe ücreti 16 TL'den 19 TL'ye yükselirken, üçüncü kademe ücreti ise 18 TL'den 22 TL'ye çıkarıldı.

Taksi ücretlerinde de artış yapıldı. Taksimetre açılışı 7 liradan 12 liraya, kilometre başı artış 13 liradan 22 TL’ye çıkarıldı. İzmirliler 30 lira olan indi bindi ücretine de 50 lira ödeyecek.