Düzceli işçiler işlerini geri istiyor! Türk Metal üyesi işçiler 9 aydır direnişte

Düzce’deki Aluform Pekintaş fabrikasında, Türk Metal Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarılan emekçiler 9 aydır mücadele ediyor. İşçiler seslerini duyurabilmek için bugün fabrika önünde basın açıklaması yaptı. İşçilere Vatan Partisi de destek verdi.

İlyas Gümrükçü İlyas Gümrükçü

Sendikalı oldukları için işten çıkarıldılar. İşlerine dönebilmek için aylardır seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Düzce’deki Aluform Pekintaş fabrikasında çalışan 14 emekçinin Türk Metal Sendikası’na üye oldukları için işlerine son verildi.

İşçiler seslerini duyurabilmek için bugün fabrika önünde basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi Düzce İl Başkanı Fethi Sönmez de işçilere destek verdi. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Düzce # düzce # Türk Metal Sendikası

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