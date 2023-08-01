Aydınlı genç Oxford'a birincilikle girdi! Burak Karataş'ın hedefi kanser alanında ilerleme kaydetmek

Genç Türk matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi. Ulusal ve uluslararası matematik olimpiyatlarında birçok derecesi bulunan İzmir Fen Lisesi mezunu Burak Karataş’ın hedefi, kanser alanında ilerleme kaydettiken sonra Türkiye’ye geri dönmek.

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Aydınlı genç matematikçi Burak Karataş, Oxford Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bölümünü ilk sırada kazandı.

Efeler ilçesinde yaşayan Karataş'ın, matematiğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. Aydın Ticaret Odası İlkokulu'ndan sonra özel okulda eğitimini sürdüren Karataş, liseyi ise İzmir Fen Lisesi'nde okudu.

Ulusal ve uluslararası matematik olimpiyatlarında birçok derecesi bulunan İzmir Fen Lisesi mezunu Burak Karataş, eğitim hayatını 93 puanla girdiği Oxford'da tam burslu sürdürecek.

aydın burak karataş oxford

Eğitiminin ardından ülkesine dönecek olan Burak Karataş şunları söyledi:

- Çok fazla hedefim var, ama finans ve kanser araştırmaları üzerinde duruyorum. DNA çalışmaları, yapay zekanın kanserle mücadeleye etkisi üzerine çalışmayı çok istiyorum. Kovid ve deprem döneminde, bende 'insanlara daha fazla nasıl yardımcı olabilirim' düşüncesi oluştu.

Öğretmen olan anne Aslı Karataş da oğlunun hem kendisini hem de ülkesini gururlandırdığını ifade etti.

# matematik # Oxford Üniversitesi # aydın

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