İstanbul'daki narkotik bilançosu açıklandı! 8,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele operasyonlar sürüyor. İstanbul’da başlatılan operasyonlarda sene başından bu yana 8,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

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İstanbul Valiliği 7 aylık narkotik bilançosunu açıkladı.

Valilik, 1 Ocak 2023’ten bu yana kent genelinde polis ekiplerinin 24 bin 539 narkotik operasyonu düzenlediğini duyurdu.

Operasyonlarda ise toplamda 8,5 ton uyuşturucu madde, 2,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi.

Söz konusu 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# istanbul # narkotik # uyuşturucu

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