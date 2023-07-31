İzmir'de metro işçisi grevde! Demiryol-İş Sendikası Tunç Soyer'in duyurduğu rakamı yalanladı

İzmir Metro’da grev pankartı asıldı. İzmir toplu ulaşımında günde 400 bin yolcu taşıyan trenler kontağı kapattı. Tunç Soyer, sosyal medya hesabından ücret için sendika 39 bin lira teklif etti paylaşımı yaptı. Demiryol-İş Sendikası ise bahsi geçen rakamın şu an gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Özgür Doğu Saymaz Özgür Doğu Saymaz
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İzmir Metrosu'nda şalter indi, grev pankartı asıldı. İşçiler 31 Temmuz itibariyle greve çıktı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi çıkmaza girdi ve işçiler metro ve tramvayda kontağı kapattı. 625 işçi enflasyona ezildi. Aldıkları ücret asgari ücret seviyesinde.

CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya üzerinden işçilerin 39 bin lira üzerinde maaş talep ettiğini söyledi. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, bahsedilen rakamın sundukları son rakam olmadığını belirtti.

İzmir'de tramvay ve metronun çalışmaları trafikte aksamalara ve İzmirlilerin ulaşımında büyük sorunlara yol açtı. Otobüs ek seferleri yeterli gelmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, en düşük giydirilmiş net ücret olarak 22 bin 100 lira, en yüksek giydirilmiş ücret olarak 25 bin lira metro emekçisine teklifte bulundu. Demiryol-İş Sendikası ise en düşük giydirilmiş net ücretin 31 bin lira, en yüksek giydirilmiş ücret olarak 33 bin 500 lira olduğunu istiyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İzmir # izmir # metro # grev

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