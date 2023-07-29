Akbelen'de neler oluyor? İşte özeti

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı gündemde. Bölgedeki Termik Santral için harekete geçildi. Sosyal medyada sayısız bilgi paylaşımı var. Peki hangisi doğru, hangisi yanlış? Akbelen Ormanı'nda neler oluyor?



Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret, Akbelen Ormanı'na açılmak istenen kömür madeni için gereken ağaç kesimine başladı.



Yeniköy Termik Santrali’nde 2 ünite ve Kemerköy Termik Santrali’nde 3 ünite ile toplam 1095 MegaWatt kurulu güce sahip santraller Türkiye’nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2,5’ini, Ege’de kullanılan elektriğin ise yaklaşık yüzde 62’sini karşılıyor.



Şirket, enerji üretimini sürdürebilmek için kolları sıvadı. Maden ruhsat sahalarındaki 78 hektarlık alanda bulunan linyit rezervini çıkartmak için kesime başladı. Ancak, İkizköylü sakinlerinin bazıları tepki gösterdi.



Kesime “bölgede zeytinliklerimiz var” söylemiyle itiraz eden köylülerin karşısında yine köy esnafı var. Esnaf, eylemlerin dışarıdan desteklendiğini söylüyor:

- Dışarıdan gelen yabancılar bu işi karıştırıyor. Eylemcilerin arasında köylü yok. Köydeki komşular çalışmasa esnaftan alışverişi kim nasıl yapacak? Elektrik kesintileri yaşamak istemiyoruz.



Maden-İş Yatağan ve Havalisi Şube Başkanı Osman İlhan ve TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı, TÜRK-İŞ Muğla İl Temsilcisi Fatih Erçelik'in imzasıyla hazırlanan raporda zeytin ağaçlarının kesilmediği, taşındığı söylendi:

- Ortada öyle çarpıtıldığı gibi herhangi bir ağaç veya zeytin katliamı yoktur. Taşıma öncesinde yapılan budama işlemine ağaç katli diyenler maalesef iftira suçu işlemektedirler. Olay yıllardır yapıldığı gibi zeytinlerin budandıktan sonra kök bütünlüğü sağlanarak sökülüp başka bir yere dikilmesinden ibarettir. Zeytinler taşındıkları yeni yerlerinde yeşerip zeytin veriyorlar.



Öte yandan bölgede “maden yataklarının milli servet” olduğu görüşü de hakim. Akbelen maden sahasında çalışan işçiler, eylemcilere “Buranın kapanması 4 bin kişinsin işsiz kalması” diyerek tepki gösterdi.

- Akbelen maden sahasında çalışan işçi kardeşimiz: Buranın kapanması demek 4 bin kişinin işsiz kalması demek. En az 4 bin kişinin ekmeksiz kalması demek kapandığında. 4 bin kişiyi kim doyuracak? Doyurabilecek varsa gelsin doyursun.



Aydınlık Gazetesi’nden Melike Güler Kadan’ın haberine göre de uzmanların görüşü de bölgeden maden çıkarılması gerektiği yönünde.



9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye’nin nükleer santral alanında güçlü olmadığını, bu yüzden de güçlü bir enerji üretebilmek için termik santrale mecbur olunduğu aktardı.



Ayrıca raporlara göre Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılık oranı da oldukça yüksek. Türkiye'nin elektrik üretimi için kömür ithalatı 2022 yılında iki katına çıkarak 5,3 milyar dolara ulaştı.

Diğer yandan uzmanlara göre yenilenebilir enerjinin artması gerekiyor...



