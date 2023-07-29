İzmir Belediyesi'nde ödeme krizi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ödemeler krizi yaşamaya devam ediyor. Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacakları verilmeyen işçiler yarım gün iş bıraktı.



CHP’li başkan Tunç Soyer ödemeler konusunda sorun olduğunu kabul etti. Temmuz ayında emekçilere borcun tamamının ödenmeyeceğini söyledi.



Aziz Kocaoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde geriye dönük ödemelerde sarkma olmuyordu. Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı ay içerisinde işçinin geriye dönük alacakları hesabına yatıyordu. Tunç Soyer’in başkanlığıyla beraber sözleşme dönemlerinde geriye dönük alacakların ödenmesinde hep gecikmeler olması dikkat çekiyor..



İşçilerin geriye dönük 4 ay alacağı var. Bir işçinin ortalama alacağı 20 bin ile 25 bin lira arasında değişiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN ve İZENERJİ'de çalışan 18 bin işçiye toplam 450 milyon borçlu.



Benzer sorun memurlarda da var. 7 bin memur sosyal denge sözleşmesinden kaynaklanan geçmişe dönük 6 bin 500 liralık alacağı bulunuyor. Bu ay ödeme sözü verilmesine rağmen memurlara da hakkı olan 45 buçuk milyon para ödenmedi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre memura yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın ödeneceği, sosyal denge sözleşmesinden kaynaklanan farkın ödemesi yapılmayacağı bildirildi. Memurların market fişi yardımı olarak da bin 500 TL CHP’li belediyeden alacağı var.



Belediye çalışanı memurlar basın açıklaması yaparak CHP’li belediye başkanı Tunç Soyer’i uyardı.



