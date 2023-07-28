Müze ve ören yerleri girişlerine zam! İşte 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak fiyatlar...

Artan enflasyona yenik düşen vatandaş gelen zamlarla birlikte sosyal ve kültürel yaşama da veda ediyor.

Bu kez de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinin giriş ücretlerine 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Türk vatandaşlarının müze ve ören yerlerine girişleri için yıllık ücreti 60 lira olan Müze Kart fiyatı değişmedi.

Müze kartı olmayanlar için ise, Zamlı listeye göre İstanbul Havalimanı Müzesi'nin giriş ücreti 13 Euro olarak belirlenirken, bazı müze ve ören yerlerine giriş ücretleri şöyle: Efes Antik Kenti 700 TL, Pamukkale Ören Yeri 700 TL, Aspendos 340 TL, Ihlara Vadisi 330 TL, Kız Kulesi 550 TL, Galata Kulesi 650 TL oldu.