FETÖ'yle mücadelede Türkiye hangi noktada? Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı değerlendirdi
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesine ilişkin konuştu. Tümamiral Yaycı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'yle mücadele iradesinin, akademi gibi kurumlara yansımadığını vurguladı.
FETÖ'yle mücadelede Türkiye hangi noktada?
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'yle mücadele iradesinin alt mercilere yansımadığını dile getirdi.
Yaycı, gelinen aşamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in FETÖ'yle mücadelede taviz vermeyeceğini vurguladı.
Tümamiral Yaycı FETÖ'yle mücadelede eksik bırakılan kısımlara dikkat çekti. Bürokrasi bağlarını işaret etti.