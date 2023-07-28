Usta sanatçıya veda! Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye, 93 yıllık ömrünü Cumhuriyet değerlerine adamış bir devrimci aydını, Yılmaz Gruda'yı uğurladı.

Usta sanatçı için ilk tören, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Yılmaz Gruda’nın naaşı, daha sonra cenaze töreni Karacaahmet Şakirin Camisine götürüldü.

Türk tiyatro ve edebiyatına pek çok eseriyle iz bırakan Yılmaz Gruda, aynı zamanda Vatan Partisi üyesi, Aydınlık ve Ulusal Kanal neferiydi. Vatan Partisi, Aydınlık ve Ulusal Kanal temsilcileri de son yolculuğunda O’nu yalnız bırakmadı. Törene, Vatan Partisi’nin kurucularından Turhan Özlü, İstanbul İl Başkanı Okan Özkan, Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt, Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan ve Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil de katıldı.

Yılmaz Gruda, Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal’a yıllarca emek verdi. Aydınlık’ta köşe yazıları kaleme aldı. Ulusal Kanal’da 7 yıl boyunca programlar yaptı. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Yılmaz Gruda’nın herkese örnek olan devrimci bir aydın olduğunu vurguladı.

Yılmaz Gruda'nın naaşı, Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan ikindi namazını ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.