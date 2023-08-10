MGK bildirisinde FETÖ vurgusu! Uzmanlar değerlendirdi

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 3 saat sürdü.

Toplantının ardından 7 maddelik bir bildiri yayınlandı. Bildiride, FETÖ ile mücadelede gelinen son aşama değerlendirildi. Bildiride, "Stratejik kazanımlarını engellemek maksadıyla kurgulanan ve harekete geçirilen bu ihanet şebekesine hiçbir surette mevcudiyet hakkı tanınmayacağı bir kez daha dile getirildi" denildi.

Uzmanlar bildirideki bu maddenin özellikle akademideki FETÖ'cülerle ilgili zaafların ardından değerlendirildiği görüşünde.

- Adalet, Milli Savunma ya da İçişleri de olabilir. Belli ki bu konuda bir sunum yapılmış. Tahmin ediyorum zamanlarda kamuoyuna yansıyan akademideki, YÖK'teki FETÖ'cüler konusundaki bilgisizlik konu edinmiş. Başka alanlarda zaafa uğratan bilgiler de sunulmuştur. Seçim döneminde yargıdaki unsurlarının olumsuz tavırları da sunulmuş olabilir. Dolayısıyla zafiyetlerin oraya çıktığını değerlendiren bir durum söz konusu. MGK kararları hükümete tavsiye niteliğindedir. Bu nedenle Cumhurbaşkanının bu işin titizlikle yürütülmesi için kurumların durumu değerlendirmesi gerekiyor.

MGK bildirisinde, Irak ile iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadele ile istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarının samimiyetle desteklenmesinin, iş birliği zeminini güçlendireceğine işaret edildi.

Güvenlik çalışmaları uzmanı Çağatay Balcı Ulusal Kanal'a yaptığı değerlendirmede Ankara ve Bağdat'ın terörle mücadele noktasında iş birliğinin önemine işaret etti. Balcı, MGK bildirisinde yer almasının operasyonlar hususunda önemli olduğunu belirtti.

Diğer yandan MGK bildirinde, Tahıl Koridoru anlaşmasına geri dönülmesi için diplomatik temasların devam ettiği belirtildi.

Nijerde'ki darbe de gündeme geldi. Afrika kıtasındaki meselelerine en uygun çözümlerin ancak kıtanın sahiplerince bulunabileceğine işaret edildi.