Çayırhan işçileri özelleştirmeye karşı yeniden eyleme geçiyor

Türkiye’nin ve Ankara’nın önemli enerji üretim tesislerinden Çayırhan Termik Santrali ve Maden işletmesinin satışına karşı işçilerin eylemi yeniden başlıyor. Pazartesi günü sabah Beypazarı’nda basın açıklaması yapılacak ardından Ankara’ya yürüyüşe geçilecek.

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Ankara’da bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden İşletmesinin satış sürecini devam ettiren hükümetin uygulamasına karşı işçilerin Ankara’ya yürüyüşü yarın yeniden başlıyor. 

Enerji ve maden sahasında çalışan yaklaşık 2 bin işçi 20 Kasım’da satış sürecine karşı eylem başlattı. Eylemin 8’inci gününde de Çayırhan’dan Ankara’ya yürüyüşe geçildi. 

Coşkuyla devam eden yürüyüş kolu Beypazarı’na geldiğinde hükümetin geri adım attığı haberi geldi. İhale süreci 4 Mart 2025 tarihine ertelenmişti, bunun üzerine yürüyüşe de ara verildi.

Hükümet yetkilileri satış sürecinin devam edeceğine dair açıklamalar yaptı, tesisin zarar ettiğini iddia ederek işçilerin kazanılmış haklarının sözleşmeye konulacağını söylediler

Enerji ve maden işçileri Beypazarı’nda basın açıklaması yapacak, arkasından Ankara’ya yürüyüşe geçecek. 3 gün sürecek olan yürüyüşün hedefi Hazine ve Maliye Bakanlığı önü olacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Çayırhan Termik Santrali özelleştirme
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